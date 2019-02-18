Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim Satış Noktaları) Fırsatçılar Direnmeye Devam Ederse Sistemi...

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ISPARTA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz, şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA