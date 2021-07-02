Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikasında işçilere hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikasında işçilere hitap etti. (1)

Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel