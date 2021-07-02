Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde...

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikasında işçilere hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikasında işçilere hitap etti. (1)

Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde... - Haberler
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