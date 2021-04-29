Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor

ANKARA - Korona virüs sebebiyle Türkiye - İran arasındaki 3 sınır kapısı kapatılmıştı. Kapatılan sınır kapıları İranlı turistlerin seyahatini engelleyince sınır illerin ekonomisinde ciddi gerileme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada 3 sınır kapısının 17 Mayıs'tan sonra açılacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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