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Recep Tayyip Erdoğan, Kızıltepe, Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Suriyeli kardeşler harekete geçti.

09.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Suriyeli kardeşler harekete geçti...Kendi atölyelerinde ürettikleri maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladılar

Martin'in Kızıltepe ilçesinde Suriyeli 4 kardeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maskeler ücretsiz olacak açıklamasıyla kolları sıvadı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan kardeşler, kendi atölyelerinde ürettikleri maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı

MARDİN - Suriye'deki iç savaştan kaçarak 8 yıl önce Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen 4 terzi kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ücretsiz maske' açıklaması ile birlikte kendi atölyelerinde yaptıkları maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

Şam'dan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen Suriyeli Cıwan Ali, Heysem Ali, Dılbırin Ali ve İmad Ali kardeşler, ilçede kadın kıyafeti dikerek geçimlerini sağlıyor. Suriyeli 4 kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ücretsiz maske' açıklaması ile birlikte kendi atölyelerinde diktikleri maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı. Hayırsever kardeşler bugüne kadar diktikleri 10 bin maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Türkiye'nin kendisine çok yardımı olduğunu anlatan Cıwan Ali, "8 senedir Kızıltepe'deyim. Bayan terzi işi yapıyorum. Cumhurbaşkanının maskelerin ücretsiz olacak açıklaması sonrası ben de bu devlete yardım etmek istedim. Çünkü bu devletin bana yardımı var. Ben de bugün bir Türk vatandaşı gibiyim. Benim de hakkım var devlete yardım etmeye. Ben de bu maskeleri ücretsiz dikmek istedim" dedi.

Suriyeli kardeşlerin takdir edilecek bir davranış sergilediğini anlatan Kızıltepeli vatandaş Nurettin Oral, "Suriyeli 4 arkadaşım Şam'dan bizim memlekete gelmişler. Cumhurbaşkanımızın maskeler bedava dağıtılacak direktifleri ile beraber halkımıza bedava dağıtmak üzere bizim pazara geldiler. Biz de Kızıltepe halkı olarak onlara teşekkür ederiz. İnşallah bu virüs belası bizim memleketimizden gider" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Suriyeli kardeşler harekete geçti.

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Suriyeli kardeşler harekete geçti.
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