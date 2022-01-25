Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen toplantı sonrasında incelemelerde bulunmak üzere Bağcılar'a geçen Bakan Soylu, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.