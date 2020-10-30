Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi ve AKM'yi ziyaretinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi ve AKM'yi ziyaretinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması

30.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi ve AKM'yi ziyaretinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatına ilişkin, "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatına ilişkin, "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Erdoğan, yapımı süren Taksim Camisi ve yeni Atatürk Kültür Merkezini (AKM) ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın vefatının hatırlatılması üzerine, "Sayın Yılmaz gerçekten uzun bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sabah da Rahmet-i Rahmana kavuştu. Sabah eşleri Berna hanımla bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda tabii henüz ne zaman defnedilecek, onun kararı verilmemişti görüştüğümde. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. 'Biri Marmara İlahiyat, bir diğeri de Çamlıca Camisi üzerinde duruyoruz.' dediler, henüz kesin kararı vermediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Mesut Yılmaz'ın, Türkiye'de gerek başbakan, gerek dışişleri bakanı gerek kültür ve turizm bakanı olarak görevler icra eden bir devlet adamı olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda tabii hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağ olsun, tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermiştir. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere baş sağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun."

Taksim Camisi'nin ramazanda, AKM'nin haziranın sonunda bitirilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Taksim Camisi'yle alakalı olarak ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'in 6'ıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah 6'ıncı ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar. Tabii kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Bir de tabii biliyorsunuz Ankara'da aynı şekilde bir gayretimiz var. Fevkalade bir durum olmadığı takdirde 6'ıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektronik, elektrik bu işlerde bir sarkma olabilir, çünkü ithal ama bunun dışındaki bütün işleri 6'ıncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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