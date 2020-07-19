Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu
19.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ndeki incelemelerinin ardından Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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