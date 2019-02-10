Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'ni İnceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi temel atma törenine katılmasının ardından yapımı devam eden Taksim Camii'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle camiden ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA