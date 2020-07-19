Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde inceleme yaptı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti.
19.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:34
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti. Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
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- İstanbul
Kaynak: DHA