Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde inceleme yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde inceleme yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde inceleme yaptı
19.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:34
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti. Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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