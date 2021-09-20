Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz."

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/güldüm
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/sinirlendim
/şaşırdım

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık... - Haberler
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