Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri