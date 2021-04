Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hamdolsun verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer aldık ve alıyoruz" dedi.

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile geldiği tesiste ilk önce fabrikayı gezdi. Erdoğan, tanıtımı yapılan araçlar hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, Mehmetçiğin bir yerden başka bir yere korunaklı bir şekilde taşınmasını sağlayan, elektrikli ve 5 kilometreye kadar uzaktan kumanda edilebilen araç hakkında bilgi aldı ve aracı uzaktan kumanda ile kullandı.

"VERDİĞİMİZ EMEKLERİN, TAHSİS ETTİĞİMİZ KAYNAKLARIN KARŞILIĞINI BİRER BİRER ALDIK VE ALIYORUZ"

Eskilerin "hazır ol cenge eğer istersen sulh-ü sala" sözünü hatırlatan ve günümüzde barışı korumanın yolunun her türlü saldırıya hazır olmaktan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte İstanbul'un fethi sırasında üretmiş olduğumuz toplar ve aynı asırda yapılan tüfekler başta olmak üzere bu alanda dünyanın önünde olduğumuz dönemleri elbette yaşadık. Ancak, daha sonra savunma sanayimiz gerilemiş, büyük ölçüde dışa bağımlı hale gelmiştir. Sultan 2. Abdülhamit döneminde yerli silah sanayi için başlatılan atılımlar, kurulan fabrikalar, geliştirilen sistemler, cumhuriyetin ilk yallarının ardından yerini yeniden atalete bırakmıştır. Kıbrıs çıkarmasında yaşadığımız acı tecrübeler bize bu konudaki eksikliğimizin vahametini tüm çıplaklığı ile göstermiştir. İstiklalin yolunun asker sayısı kadar, hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimi ile güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hamdolsun verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer aldık ve alıyoruz" diye konuştu.

Savunma sanayi içinde MKE'nin ayrı bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, kurum bünyesinde yapılan çalışmaları hatırlattı.

Açılışı yapılan tesis ile Türkiye'nin, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu RDX, HMX ve CMX gibi patlayıcıları üretme imkanına kavuştuğunun altını çizen Erdoğan, "Ülkemiz, uçak bombalarında yeni nesil mühimmatların dolumunda, füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan bu ürünü hep yurt dışından ithal ediyordu. Son dönemde yaşadığımız hadiseler ve maruz kaldığımız gizli açık ambargolar bu kritik ürünün ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. MKE Kurumumuz, verdiğimiz talimatla hemen kolları sıvadı, 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli imkanlar ve milli teknoloji ile kamu özel işbirliği yöntemi ile bu tesis kuruldu. Artık uçak bombalarımızın mühimmatlarımızın füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Açılışını yaptığımız tesis sayesinde, ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık. Bugün Fırtına ve Panter gibi obüslerimizin sevk sistemi olan modüler barut üretim hatlarımızın da açılışını yapıyoruz. Bu tesiste, yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek. Teknoloji paylaşımı için milyonlarca bedel istenilen bir sistem mühendislerimiz tarafından yüzde 100 yerli teknolojiyle çok kısa sürede üretildi" şeklinde konuştu.

"GAZİ KOVAN'DAN ÇOK ŞÜKÜR BUGÜN TERMOBARİK MÜHİMMAT ÜRETEBİLİR HALE GELDİK"

Dünyada askeri araç teknolojileri hızla değiştiğini, yeni nesil otonom ve elektrikli hibrit askeri araçların harp meydanlarında yer almaya başladığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin askeri araçlarda, özellikle de motor konusundaki dışa bağımlılığını bitirecek yeni teknolojilerin ilk örneğini bugün görme imkanına kavuştuk. Bizim mühendislerimiz M-133 askeri zırhlı personel taşıyıcı araçları elektrikli motor ile çalışan hibrit hale getirdiler. Uzaktan kumanda ile insansız çalışabilen ve 27 tane çok zorlu askeri testi başarı ile geçen, kısa E-ZMA denen bu elektrikli zırhlı muharebe aracımız artık TSK'nın emrindedir. Yol yapma menzili 700 saati, savaşma süresi 10 saati bulan, motor konusunda dışa bağımlılığı bitiren E-ZMA projesinde görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bugün burada şahit olduğumuz bir diğer yenilik de Fatih Sultan Mehmed Han'ın bizzat tasarladığı, çağ açıp çağ kapatan Şahi toplarının devamı niteliğindeki Yavuz ve Fırtına silah sistemleridir. Fatih'ten aldıkları ilhamla dünyada ilk defa seri atış yapabilen, Sahra topunu 1868 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz, kendi sınıfının en iyisi olan Boran obüsünü yaptılar. Boran obüsü, 105 milimetre çapı ve helikopterle havadan taşımaya uygun bin 75 kilogram ağırlığı, bir dakikada atışa hazır hale getirilebilmesi, dakikada 6 atış yapabilmesi özellikleriyle bilhassa komando birliklerimize büyük katkı sağlayacaktır. Bugün burada ayrıca, yeni geliştirilen platform makinalı tüfeğini inceleme fırsatı bulduk. Bu yeni makinalı tüfeğimize PMT-76 57-A ismi verilmiştir. Makinalı tüfeğin ismindeki 57-A ibaresinin özel bir anlamı vardır. Bu ifade tüfeğimizin isminde, Çanakkale Savaşı'nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz ateşi ile şehit düşen 57. Alay'ın hatırasını yatmak üzere yer almaktadır. Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümünde bir kez daha Çanakkale şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla, hürmetle yad ediyoruz. 2017 yılında şehit olan üsteğmenimiz Ozan Olgu Köreke tarafından tasarlanan Bozok el bombası. MKE, bu projeyi aldı, geliştirdi ve üretmeye başladı. Hayata geçirilen bu projeler imalat-ı harbiye ruhunun günümüzdeki yansımalarıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında defalarca doldurulup tekrar cepheye gönderilen Gazi Kovan'dan çok şükür bugün termobarik mühimmat üretebilir hale geldik" açıklamasında bulundu.

Yapılacak daha çok işin olduğunu belirten ve 2 yıl önce başlanan deniz topunun, bu yıl başında başlanan yakın hava savunma sisteminin, T-155 Fırtına Obüslerinin, hibrit güç ve tahkik sistemlerinin yazılım ve donanımlarının bir an önce tamamlanmasını beklediğini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için savunma sanayimizin yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır. Özellikle sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki MKE Kurumumuzun süratle yeniden yapılanması gerekiyor. MKE Kurumumuzun özel sektör ile yakın işbirliği halinde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Tamamlanan projelere ülke içinden ve ülke dışından gelen yoğun talep atılan her adımın, geliştirilen her teknolojinin, üretilen her ürünün karşılığı olduğunu gösteriyor, hedeflediğimiz etkinliğe, hıza ve kaliteye ulaşabilmesi için bu kurumumuz silah, mühimmat, roket patlayıcı, kimyasal makine, malzeme başlığı altında toplanan tüm gruplarda özel sektör esnekliği ile çalışmalıdır. Aynı alanda çalışan özel sektör firmalarının önünü kesen değil, onları destekleyen ve teşvik eden bu yeni yapının bir an önce kurulmasını sağlayacağız."

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı