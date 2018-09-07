Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da (2)

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Tahran'a gitti.

Uçağı Tahran Havalimanı'na Türkiye saati ile 11: 50'de inen Erdoğan, önce Ruhani ile görüşecek.

Daha sonra, Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Üçlü Zirve'nin ardından, liderler ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Tahran