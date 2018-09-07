Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Tahran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Tahran'a gitti.

Uçağı Tahran Havalimanı'na Türkiye saati ile 11: 50'de inen Erdoğan, Ruhani ev sahipliğinde, Putin'in de katılacağı Üçlü Zirve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Tahran

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