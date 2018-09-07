Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Tahran'a gitti.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Tahran'a gitti.
Uçağı Tahran Havalimanı'na Türkiye saati ile 11: 50'de inen Erdoğan, Ruhani ev sahipliğinde, Putin'in de katılacağı Üçlü Zirve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Tahran