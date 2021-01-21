Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taciz iddiaları) 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor"
21.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:31
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na İstanbul'dan video konferansla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na İstanbul'dan video konferansla katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı