Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taciz iddiaları) 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taciz iddiaları) 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor"

21.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:31

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na İstanbul'dan video konferansla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na İstanbul'dan video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Taciz iddiaları) 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Taciz iddiaları) 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Taciz iddiaları) 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Taciz iddiaları) 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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