Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nin ardından Karakum Otel'de basına kapalı yapılan görüşme, yarım saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

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AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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