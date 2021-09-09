Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tacikistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik ederek, bağımsızlığı ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık...
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Faik Öztrak Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Haluk Levent Şevket Çoruh
Spor Marcao Umut Meraş Şenol Güneş Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistanlı mevkidaşı Rahman ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:07:02. #1.15#

title