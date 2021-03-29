Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur."
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ