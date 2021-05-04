CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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