Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

04.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman'a ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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