Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

04.12.2019 00:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Kralı Selman'a, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan, görüşmede Kral Selman'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA