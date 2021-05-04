Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta idrak edilecek Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e tebriklerini iletti. Görüşmede, ikili meselelerle ilgili hususlar ve iş birliğini ilerletecek adımlar değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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