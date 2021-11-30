Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suud ile münasebetleri daha iyi konuma getirme gayretinde olacağız. Mısır ile bakanlar seviyesinde devam ediyor, orada da çok...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suud ile münasebetleri daha iyi konuma getirme gayretinde olacağız. Mısır ile bakanlar seviyesinde devam ediyor, orada da çok farklı gelişmeler olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suud ile münasebetleri daha iyi konuma getirme gayretinde olacağız. Mısır ile bakanlar seviyesinde devam ediyor, orada da çok farklı gelişmeler olabilir."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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