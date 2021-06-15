Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası'nda Karabağ atlarının gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası'nda Karabağ atlarının gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'da düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Şuşa'daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası'nda Karabağ atlarının gösterisini izledi. İki lider, Şuşa'daki Hankızı Çeşmesi, Sergi Salonu, Halı Müzesi, Saatli Mescit, Yukarı Gövher Ağa Camisi, Aşağı Gövher Ağa Camisi gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

İki lider, daha sonra Cıdır Ovası'nda düzenlenen Karabağ atlarının gösterisini izledi.

(Kamil Nadirli/ İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'daki tarihi yerleri gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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