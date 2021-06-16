Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da başkonsolosluk açılacak -3

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasından sonra Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi.

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasından sonra Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açılacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı