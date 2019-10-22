Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz"
22.10.2019 11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz"
Kaynak: AA