Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun