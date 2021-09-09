Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına... - Haberler
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