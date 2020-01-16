Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak krizlerinde hiç bir ayrım gözetmeksizin tüm mazlumlara ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak krizlerinde hiç bir ayrım gözetmeksizin tüm mazlumlara ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (21)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak krizlerinde hiç bir ayrım gözetmeksizin tüm mazlumlara ve...
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