Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka...

01.09.2019 21:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörden ekonomiye dış politikadan iç siyasete savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz"

- "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka meselesidir"

Kaynak: İHA