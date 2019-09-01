Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörden ekonomiye dış politikadan iç siyasete savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz" -"Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka meselesidir"
01.09.2019 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörden ekonomiye dış politikadan iç siyasete savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz"
- "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka meselesidir"
Kaynak: İHA