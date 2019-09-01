Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörden ekonomiye dış politikadan iç siyasete savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz" -"Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka meselesidir"

01.09.2019 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörden ekonomiye dış politikadan iç siyasete savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz"

- "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka meselesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: İHA
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