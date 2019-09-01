Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka...

01.09.2019 20:36

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur."

Kaynak: AA