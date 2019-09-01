Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.
01.09.2019 20:36
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur."
Kaynak: AA