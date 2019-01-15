Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Sınırında Oluşturulacak Güvenli Bölgede Yapılaşmaya İlişkin,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede yapılaşmaya ilişkin, "Özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine girebiliriz. Başta Amerika olmak üzere koalisyon güçleri lojistik olarak maddi destekleri bize verirlerse bu insanların güvenliğini de orada koruma kaydıyla böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. ve bu göçü de engeller." dedi.

Kaynak: AA