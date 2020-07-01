Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası önceliğimizdir"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Video Konferans Zirvesi'ne katıldı.
01.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Video Konferans Zirvesi'ne katıldı.
Erdoğan: "Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.
Kaynak: AA