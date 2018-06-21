Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güçlü Olmasına Bağlıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güçlü Olmasına Bağlıdır"

- AK Parti'nin Gaziantep mitingi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te partisinin düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti'nin Gaziantep mitingi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te partisinin düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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