Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de...

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (1)

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez.'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de... - Haberler
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