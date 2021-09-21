Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de...
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır."
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri