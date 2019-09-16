Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda tam mutabakat içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunması noktasında Rusya ve İran'la tam mutabakat içerisindeyiz" dedi
16.09.2019 20:00
Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Astana formatında Üçlü Zirve Toplantısı çerçevesinde Ankara'da bir araya geldi.
Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Çankaya Köşkü'nde düzenleniyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com