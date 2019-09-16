Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda tam mutabakat içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda tam mutabakat içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunması noktasında Rusya ve İran'la tam mutabakat içerisindeyiz" dedi

16.09.2019 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda tam mutabakat içerisindeyiz

Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Astana formatında Üçlü Zirve Toplantısı çerçevesinde Ankara'da bir araya geldi.


Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Çankaya Köşkü'nde düzenleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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