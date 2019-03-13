Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Filistin'de Yaşananlar, Müslümanlar İçin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Filistin'de yaşananlar, Müslümanlar için iyiyi kötüden, zalimi mazlumdan, dostu düşmandan ayıran bir furkan oldu. Maskeler düştü, makyajlar aktı, gerçek yüzler ortaya çıktı. Özde demokratlarla sözde demokratlar, gerçek insan hakları savunucuları ile bunların sadece istismarını yapanlar bu süreçte ifşa oldu."

Kaynak: AA