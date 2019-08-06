Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız."
06.08.2019 12:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız."
Kaynak: AA