Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki seçim) Vatandaş eli mahkum oyunu kullanıyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki seçim) Vatandaş eli mahkum oyunu kullanıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

21.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (22)

Erdoğan: "Bin yıllık komşumuz ve kardeşimiz olan Suriye halkı özgürlüğe, huzura, güvene kavuşana kadar bu ülkede kalmaya devam edeceğiz."

Erdoğan: "Bugünlerde Suriye'de bir seçim yapıyorlar. Sözde seçim. Böyle seçim mi olur? Nerede dünyanın 'demokrasi, demokrasi' diyen ülkeleri?"

Erdoğan: "(Suriye'deki seçim) Demokraside ileri olduğunu söyleyenler, BM; kalkıp da 'Ne yapıyorsunuz' diyen yok, vatandaş eli mahkum oyunu kullanıyor"

Erdoğan: "(Suriye'deki seçim) Bir de sonuç ilan ederler, evlere şenlik. Bunlara karşı o mazlumların, mağdurların adına sesimizi yükseltmek zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'deki seçim) Vatandaş eli mahkum oyunu kullanıyor'

Kaynak: AA

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