Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan mutabakatların gereği yapılmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan mutabakatların gereği yapılmalıdır"

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle üzerinde durduğum bir konu da PKKYPG'nin Moskova'da olmasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle üzerinde durduğum bir konu da PKK/YPG'nin Moskova'da olmasıydı.

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Bu adam PKKYPGPYD'nin adeta yönetmeni durumundadır.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır.
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan... - Haberler
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