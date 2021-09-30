Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan mutabakatların gereği yapılmalıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan mutabakatların gereği yapılmalıdır"
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri