Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunlugˆuyla en bu¨yu¨k darbeyi I·nsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan degˆerlere vurmus¸tur."
10.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunlugˆuyla en bu¨yu¨k darbeyi I·nsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan degˆerlere vurmus¸tur."
Kaynak: AA