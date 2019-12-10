Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunlugˆuyla en bu¨yu¨k darbeyi I·nsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan degˆerlere vurmus¸tur."

10.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunlugˆuyla en bu¨yu¨k darbeyi I·nsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan degˆerlere vurmus¸tur."

Kaynak: AA
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