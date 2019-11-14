Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

14.11.2019 00:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin dezenformasyonla ilişkilerimizi bozmaya çalıştığını görüyoruz." - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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