Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de siyasi çözüm umutlarını yeşertecek önemli kararlar aldık"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Suriye'de siyasi çözüm umutlarını yeşertecek önemli kararlar aldık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Sivil halkın ve garantör ülkelerin sahadaki askeri personelinin güvenliği için somut önlemler alınması ihtiyacını vurguladık."