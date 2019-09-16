Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de siyasi çözüm umutlarını yeşertecek önemli kararlar aldık"

16.09.2019 21:05

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toplantının yapıldığı salona gelmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Suriye'de siyasi çözüm umutlarını yeşertecek önemli kararlar aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Sivil halkın ve garantör ülkelerin sahadaki askeri personelinin güvenliği için somut önlemler alınması ihtiyacını vurguladık."

Kaynak: AA