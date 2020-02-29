Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de ne işimiz var diyenlerle empati yapalım. Bugün son askerimize...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de ne işimiz var diyenlerle empati yapalım. Bugün son askerimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de ne işimiz var diyenlerle empati yapalım. Bugün son askerimize kadar Suriye'den çıktığımızı düşünelim. Yarın sabah daha güvenli mi uyanacağız?"

29.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de ne işimiz var diyenlerle empati yapalım. Bugün son askerimize kadar Suriye'den çıktığımızı düşünelim. Yarın daha güvenli mi uyanacağız?" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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