29.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de ne işimiz var diyenlerle empati yapalım. Bugün son askerimize kadar Suriye'den çıktığımızı düşünelim. Yarın sabah daha güvenli mi uyanacağız?" - İSTANBUL

Kaynak: İHA