Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü...
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Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz.

08.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz."

Kaynak: AA

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Manşet

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