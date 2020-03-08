Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz.
08.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz."
Kaynak: AA