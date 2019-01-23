Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'de Güvenli Bölge Oluşturulması'na İlişkin Soruya, "Güvenli Bölge...

IHAAW210250-SIY/23-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'de güvenli bölge oluşturulması'na ilişkin soruya, "Güvenli bölge konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda bizler için tehdit oluşturacak bölgelerin hassasiyeti devam ediyor. ABD bu konuda olumlu yaklaşımını zaten dile getirdi. Bu konuda Rusya ile de bir sorunumuz yok. Sürekli görüşülmek kaydıyla da hassasiyetimiz sürüyor." dedi. 23.01.2019 21: 02: 50 TSI

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Kaynak: İHA