Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
27.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyoruz."

Kaynak: AA

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