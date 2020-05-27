Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyoruz." Kaynak: AA