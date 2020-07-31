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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
31.07.2020 00:56 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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