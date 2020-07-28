Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
28.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenine katıldı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
Kaynak: İHA