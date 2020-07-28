Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz." Kaynak: AA