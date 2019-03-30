Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultangazi'de Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim kapsamında Sultangazi'de miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada,"Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Niye? Çünkü artık IMF yok. 23 buçuk milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenliyor. Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede siz bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah yarın da yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlığımızı bir kez daha tescil edeceğiz. Pazar günü büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı, bütün bunları seçmenin yanında ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda da bir tercihte bulunacağız. Çünkü karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumdaki, bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Zaten kendileri de niyetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten çekinmiyorlar" diye konuştu.

"Bunlar başka bir şeyin peşinde" diyen Erdoğan, "Bu ülkede Erdoğan ve yönetiminden kim rahatsız? İşte bunlar? Terör örgütleri. Bunların hepsinin tepesine bindik. Sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler rahatsız oldu. Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Niye? Çünkü artık IMF yok. 23 buçuk milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık. Merkez bankamızın rezervi 27 buçuk milyar dolardı. Elhamdülillah 100 milyar dolarları aştık. Buralara geldik. Buraya durup dururken gelmedik. Bir taraftan yatırım bir taraftan eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım bütün bu alanlar adımlarımızı attık. Adeta çağ atlattık. Bundan rahatsız oldular" ifadelerini kullandı.

"TEK DERTLERİ VAR, TAYYİP ERDOĞAN GİTSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler Filistin'den Arakan'a, Türkistan'dan Bosna'ya kadar tüm mazlumların mağdurların yanında yer aldığımız için zalimler rahatsız oldu. Çünkü bu kardeşiniz dünya 5'ten büyüktür dediği için rahatsız oldular. Peki karşımızdaki ittifak niye rahatsız oluyor? Çünkü bunların Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi diye bir dertleri yok. Tek dertleri var, Tayyip Erdoğan gitsin. Tamam gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz? Kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi emirleri Kandil'den alan eşbaşkanlara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi ortaya çıkışından girdiği ittifaka kadar her şeyi karışık olanlara mı teslim edeceksiniz? Madem yerine talip değilsiniz Tayyip Erdoğan'ı gönderipte ne yapacaksınız? Aslında yapacakları belli. Türkiye'yi yeniden bizden önceki istikrarsızlık, kaos, yoksulluk, yolsuzluk dönemine geri götürecekler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Onun için yarın sandıklara muhakkak gidelim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA