Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleymani'nin öldürülmesi karşılıksız bırakılmaz

05.01.2020 22:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında artan tansiyona ilişkin, "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum." dedi.



CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'daki son gelişmelerle Libya tezkeresini değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle