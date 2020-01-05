Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleymani'nin öldürülmesi karşılıksız bırakılmaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleymani'nin öldürülmesi karşılıksız bırakılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesiyle başlayan gerginliği değerlendirdi. Cumhurbaşkanı, "Bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum" dedi.

05.01.2020 22:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleymani'nin öldürülmesi karşılıksız bırakılmaz

, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında artan tansiyona ilişkin, "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum." dedi.


CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'daki son gelişmelerle Libya tezkeresini değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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